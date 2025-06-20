В Подмосковье стартовал приём заявок врачей на соискание профессиональной премии
В Московской области начали принимать заявки от врачей на участие в профессиональной премии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Вручение премии медикам в номинациях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» проводится четвёртый год подряд. Приём заявок от врачей продлится до 15 июля. Медсёстры и фельдшеры смогут подать заявку с 1 июля до 15 августа.
«Ежегодно мы вручаем премии медицинским специалистам, которые длительное время работают в наших медучреждениях. В этом году мы увеличили размер выплат: для врачей они составят 300 тыс. рублей, для среднего медперсонала – 200 тыс.», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Принять участие в премии смогут представители определённых специальностей. Их полный перечень можно найти на сайте.
Конкурсный отбор для номинации «Подмосковный врач» пройдёт с 20 июля до 31 августа, для номинаций «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/ Подмосковный медицинский брат» – с 1 сентября до 10 декабря. Участники пройдут оценочные процедуры. Победителей определит экспертная комиссия.
Для участия в премии нужно иметь медицинский стаж в медицинских организациях Минздрава Московской области не менее пяти лет, три из которых – в занимаемой должности, работать не менее, чем на полную ставку.
Заявки врачи могут направить на электронный адрес: mz_podmoskovnyi@mosreg.ru или лично доставить в МОНИКИ. Среднему медперсоналу рекомендуется послать их на электронную почту: mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично привезти в областной медицинский колледж №1.