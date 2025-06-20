В Подмосковье стартовал приём заявок врачей на соискание профессиональной премии

20 июня 2025, 20:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области начали принимать заявки от врачей на участие в профессиональной премии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.





Вручение премии медикам в номинациях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» проводится четвёртый год подряд. Приём заявок от врачей продлится до 15 июля. Медсёстры и фельдшеры смогут подать заявку с 1 июля до 15 августа.

«Ежегодно мы вручаем премии медицинским специалистам, которые длительное время работают в наших медучреждениях. В этом году мы увеличили размер выплат: для врачей они составят 300 тыс. рублей, для среднего медперсонала – 200 тыс.», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.