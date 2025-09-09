Подмосковные хирурги удалили из ушных мочек пациента крупные атеромы

09 сентября 2025, 19:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Наро-фоминской больницы удалили крупные атеромы из ушных мочек пациента. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В стационар обратился 53-летний мужчина, у которого атеромы росли шесть лет. Кисты подкожной сальной железы не представляли опасности, но создавали косметический дефект. Пациент пытался избавиться от них сам, выдавливая содержимое, но это только усугубило ситуацию.

«Атеромы в основном вызывают механические повреждения – фурункулы, порезы, ссадины или рубцы. Такие образования часто воспаляются, могут активно расти и растягивать мочки ушей. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может закончится полным удалением мочек. Однако нашему пациенту мы лишь удалили образования и наложили незаметные швы», – рассказала хирург дневного стационара взрослой поликлиники Наро-Фоминской больницы в Апрелевке Вера Заречина.