Подмосковный врач награждена Национальной премией «Репродуктивное завтра России»

09 сентября 2025, 17:42

оригинал Фото: МОЦОМД / Владимир Касаткин

Заведующая родильным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник удостоена Национальной премии «Репродуктивное завтра России». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Награждение прошло в Сочи в рамках XVIII Общероссийского форума «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Мельник стала лауреатом в номинации «Добрые руки за верность профессии». В ней отмечают не только заслуги в области инноваций, но и высокие человеческие качества медработника.



«Получение этой почётной награды стало признанием не только моей лично многолетней работы, но и всего коллектива МОЦОМД, а также коллег – акушеров-гинекологов, которые шли бок о бок с нами на протяжении многих лет», – сказала Мельник.