Подмосковные хирурги удалили пациенту из Нальчика огромную опухоль мозга
Подольские нейрохирурги за девять часов сложнейшей операции удалили пациенту опухоль мозга размером с яблоко. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В нейрохирургическое отделение Подольской областной клинической больницы обратился приезжий из Нальчика. Его около полугода беспокоили судорожные приступы с потерей сознания.
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом выявила крупную опухоль размером 4,9 × 3,9 × 5,3 сантиметра в правом боковом желудочке мозга. Причиной тревожных симптомов стало её давление на хвост гиппокампа – участок мозга, отвечающий за возникновение эпилептических приступов.
Расположенные внутри желудочков мозга опухоли встречаются редко. Они могут нарушать циркуляцию спинномозговой жидкости. У пациентов возникают головные боли, тошнота, рвота, нарушается сознание. Полное удаление таких новообразований – технически сложная операция.
«Образование оказалось очень плотным и по виду напоминало менингиому. Оно находилось глубоко в мозге, и для удаления требовалась особенно точная и осторожная работа микрохирургическим инструментарием. Постепенно удалось удалить образование, сохранив все важные структуры мозга. Операцию блистательно провёл нейрохирург Евгений Ненашев. Она продолжалась девять часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.После хирургического вмешательства пациент проснулся без нарушений функций нервной системы. На следующий день он уже сам ходил по отделению. На шестые сутки мужчину выписали домой.