Подмосковные хирурги удалили пациенту из Нальчика огромную опухоль мозга

24 сентября 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подольские нейрохирурги за девять часов сложнейшей операции удалили пациенту опухоль мозга размером с яблоко. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В нейрохирургическое отделение Подольской областной клинической больницы обратился приезжий из Нальчика. Его около полугода беспокоили судорожные приступы с потерей сознания.



Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом выявила крупную опухоль размером 4,9 × 3,9 × 5,3 сантиметра в правом боковом желудочке мозга. Причиной тревожных симптомов стало её давление на хвост гиппокампа – участок мозга, отвечающий за возникновение эпилептических приступов.



Расположенные внутри желудочков мозга опухоли встречаются редко. Они могут нарушать циркуляцию спинномозговой жидкости. У пациентов возникают головные боли, тошнота, рвота, нарушается сознание. Полное удаление таких новообразований – технически сложная операция.

«Образование оказалось очень плотным и по виду напоминало менингиому. Оно находилось глубоко в мозге, и для удаления требовалась особенно точная и осторожная работа микрохирургическим инструментарием. Постепенно удалось удалить образование, сохранив все важные структуры мозга. Операцию блистательно провёл нейрохирург Евгений Ненашев. Она продолжалась девять часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.