Подмосковные хирурги удалили подростку костную опухоль

29 октября 2025, 13:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице 13-летнего мальчика избавили от твёрдого новообразования в малоберцовой кости. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Подросток и его родители обратились в МОДКТОБ, где в ходе обследования травматолог-ортопед диагностировал у пациента остеохондрому. Это доброкачественное новообразование кости. Оно выглядит как нарост на поверхности кости, покрытый хрящевой тканью.

Фото: пресс-служба Минздрава МО





«Неприятность патологии заключается в том, что она не вызывает боли и дискомфорта в начале развития. Однако опухоль может незаметно вырасти до внушительных размеров и привести к деформации костей конечностей, а при самых неудачных локализациях – к закрытию зон роста. У заболевания нет обратного развития, единственный метод лечения – хирургический. Поэтому мы удалили пациенту опухолевидное образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал заведующий отделением №2 МОДКТОБ Сергей Антипин.