Достижения.рф

В Подмосковье лечение зубов под общим наркозом прошли более 2,3 тыс. детей

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,3 тыс. детей прошли стоматологические лечение под общим наркозом в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Такой вид наркоза предлагается для детей до трёх лет, а также для тех маленьких пациентов, у которых есть заболевания, препятствующие лечению зубов под местным обезболиванием.

«Сейчас общий наркоз доступен в пяти медицинских организаций Подмосковья: Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических поликлиниках, в Одинцовской больнице и в НИКИ детства», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Перед лечением детей обязательно обследуют профильные специалисты.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0