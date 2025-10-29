В Подмосковье лечение зубов под общим наркозом прошли более 2,3 тыс. детей
Свыше 2,3 тыс. детей прошли стоматологические лечение под общим наркозом в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Такой вид наркоза предлагается для детей до трёх лет, а также для тех маленьких пациентов, у которых есть заболевания, препятствующие лечению зубов под местным обезболиванием.
«Сейчас общий наркоз доступен в пяти медицинских организаций Подмосковья: Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических поликлиниках, в Одинцовской больнице и в НИКИ детства», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Перед лечением детей обязательно обследуют профильные специалисты.