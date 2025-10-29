В Подмосковье лечение зубов под общим наркозом прошли более 2,3 тыс. детей

29 октября 2025, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,3 тыс. детей прошли стоматологические лечение под общим наркозом в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Такой вид наркоза предлагается для детей до трёх лет, а также для тех маленьких пациентов, у которых есть заболевания, препятствующие лечению зубов под местным обезболиванием.





«Сейчас общий наркоз доступен в пяти медицинских организаций Подмосковья: Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических поликлиниках, в Одинцовской больнице и в НИКИ детства», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.