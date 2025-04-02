Подмосковные хирурги удалили ребёнку шестой палец на ноге

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали ребенка с шестью пальцами на ноге. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители двухлетнего мальчика с добавочным пальцем на стопе. Дефект доставлял ребёнку не только эстетический, но и физический дискомфорт при подборе и ношении обуви.
Врачи поставили мальчику диагноз «полидактилия». Это наследственный врождённый порок развития, связанный с большим количеством пальцев на руках или ногах. Было решено провести плановую операцию.
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Врачи поставили мальчику диагноз «полидактилия». Это наследственный врождённый порок развития, связанный с большим количеством пальцев на руках или ногах. Было решено провести плановую операцию.
«Ребёнку удалили добавочный палец. Благодаря хирургическому вмешательству ему не только создали анатомически верное строение стопы, но и предупредили развитие комплексов в старшем возрасте», – рассказал главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Теперь ему предстоит реабилитация с физиотерапевтическими процедурами.
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Лора Луганская