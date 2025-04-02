Здоровье в поликлиниках Подмосковья с начала года проверили 1,5 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти полтора миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Важно регулярно проверять свое здоровье. С начала 2025 года диспансеризацию и профосмотры в Московской области прошли почти 1,5 млн человек, что на 34,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно записаться в своей поликлинике — для этого следует прийти туда с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Кроме того, записаться можно по телефону 122, через портал «Здоровье» и чат-бот в Telegram.
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