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Здоровье в поликлиниках Подмосковья с начала года проверили 1,5 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти полтора миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Важно регулярно проверять свое здоровье. С начала 2025 года диспансеризацию и профосмотры в Московской области прошли почти 1,5 млн человек, что на 34,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно записаться в своей поликлинике — для этого следует прийти туда с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Кроме того, записаться можно по телефону 122, через портал «Здоровье» и чат-бот в Telegram.

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Новую выплату за рождение ребёнка получили уже около 500 подмосковных семей
02 апреля 2025, 13:50

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 500 многодетных семей Московской области уже получили новую выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего или последующих детей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Новую выплату получили уже почти 500 подмосковных семей. Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
В министерстве уточнили, что выплату могут получить родители в возрасте до 35 лет включительно, имеющие регистрацию в Подмосковье. Ребёнок может появиться на свет в другом регионе, но зарегистрировать его должны именно в ЗАГСе Московской области. Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев с рождения малыша.

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Красногорские врачи удалили желудочный камень девушке, мечтавшей быстро похудеть
02 апреля 2025, 13:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Красногорской больницы удалили крупное образование из желудка девушки, желавшей быстро похудеть. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В приёмный покой поступила 19-летняя пациентка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало наличие в просвете её желудка инородного тела размером 20 на 15 сантиметров. По словам девушки, последние два месяца она принимала препараты для снижения массы тела, которые покупала в интернете.
«Из-за больших размеров и плотной консистенции желудочного камня мы решили провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его возникновения точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», – рассказал заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.
Как отметили в министерстве, сейчас пациентка уже готовится к выписке. Врачи предупредили об опасности употребления лекарственных препаратов без консультации с врачом.

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В Пушкине ищут подрядчика на ремонт хирургического отделения больницы
02 апреля 2025, 13:19

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Капитальный ремонт хирургического отделения планируют провести в Пушкинской клинической больнице имени профессора В.Н. Розанова, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать хирургическое отделение больницы, расположенное по адресу: город Пушкино, Авиационная улица, дом №35, корпус 1. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 632 миллиона 729 тысяч 620 рублей, заявки принимаются до 15 апреля.

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#медицина
#здравоохранение
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Предприниматели Шатуры узнали, как по-новому рассчитать гостей в ресторанах
02 апреля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Шатурские бизнесмены обсудили с представителями надзорных органов новые правила расчёта гостей в пунктах общественного питания. Очередной бизнес-завтрак состоялся в коворкинге центра «Возрождение», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«На этот раз был поднят вопрос, который касается новых правил расчёта гостей в общепите. Изменения в закон вступили в силу с 1 марта. Разъяснения и рекомендации по формированию кассовых чеков на предприятиях общественного питания дала замначальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №10 по Московской области Кристина Токарева.
«Порядок расчёта в заведениях меняется – сначала кассовый чек, потом оплата. Это позволит, например, избежать проблем обсчёта клиента. Также исчезнут жалобы, что после совершения покупки человеку не выдали на руки чек, где прописаны оплаченные им позиции», – сказала Токарева.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

По её словам, вопроса о том, выдавать ли фискальный документ, стоять не должно.

Кто-то посетовал на то, что новшества отразятся на скорости обслуживания клиентов в заведениях. Где-то придется наделить сотрудников новыми обязанностями. Ясно одно: в случае несоблюдения кассовой дисциплины ответственность будет лежать на работодателе. Именно на предпринимателя наложат штрафы.

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Подмосковная команда победила на межрегиональном турнире по гандболу
02 апреля 2025, 12:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области одержала победу на межрегиональном турнире по гандболу среди юношей до 15 лет, который проходил в Перми под эгидой SEHA — Gazprom League, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В первый игровой день команда Подмосковья одержала две победы: сначала над столичными гандболистами со счетом 24:19 (12:10), затем над командой хозяев турнира — сборной Пермского края — со счётом 30:18 (11:10). А во второй день соревнований представители Московской области выиграли у команды Санкт-Петербурга со счётом 28:17 (14:8)», — говорится в сообщении.
Кроме того, вратаря подмосковной сборной Тимофея Кудрявцева признали лучшим игроком турнира.

Второе место на межрегиональном турнире заняла команда Пермского края, бронзу соревнований выиграли гандболисты из Москвы.

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