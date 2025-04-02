Подмосковных доноров пригласили принять участие в розыгрыше призов

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Марафон «Доброе Подмосковье» проводит в апреле региональный Центр крови, в рамках марафона донорам, которые с начала года безвозмездно сдали кровь или её компоненты в Московской области, могут принять участие в розыгрыше призов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Розыгрыш призов будет проходить до конца месяца. Участники могут выиграть два билета в Московский международный Дом музыки, парный билет на посещение канатной дороги на Воробьевых горах и сертификат в кафе», — говорится в сообщении.Призы разыгрываются каждую неделю, всего будет десять победителей. Для участия в розыгрыше доноры должны подписаться на Telegram-канал Центра крови Московской области и нажать кнопку «Участвую».
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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