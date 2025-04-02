Подмосковных доноров пригласили принять участие в розыгрыше призов

Марафон «Доброе Подмосковье» проводит в апреле региональный Центр крови, в рамках марафона донорам, которые с начала года безвозмездно сдали кровь или её компоненты в Московской области, могут принять участие в розыгрыше призов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.