Подмосковные хирурги вернули подвижность 90-летней женщине с переломом бедра
Врачи Солнечногорской больницы успешно прооперировали пожилую пациентку с переломом бедра. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в травматологическое отделение 90-летнюю женщину, сломавшую бедро в результате бытовой травмы – она неудачно упала дома. Обследование показало перелом верхней части бедренной кости. Женщину экстренно направлена на операцию.
«Под спинальной анестезией мы выполнили остеосинтез системой «Гамма», которая обеспечивает стабильную фиксацию отломков кости даже при выраженном остеопорозе, которым часто страдают пожилые пациенты. Малоинвазивная техника и анестезия, блокирующая болевые импульсы в конкретном участке тела, минимизируют нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это критически важно пациентов в возрасте», – рассказал заведующий травматологическим отделением Солнечногорской больницы Кирилл Бельский.Операция длилась всего 25 минут. Пациентка начала активно двигаться уже в течение первых суток после хирургического вмешательства. В скором времени её направят на реабилитацию.