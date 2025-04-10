Подмосковный центр крови провёл с начала года около 90 выездных акций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 90 выездных донорских акций провел Московской областной центр крови с начала 2025 года, участниками этих акций стали свыше 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье для удобства доноров регулярно организуют выездные акции. С начала года их провели уже 89 раз, участие в акциях приняли более 5 тысяч человек, она сдали свыше 2,3 тыс. тонн крови и её компонентов», — рассказал зампред регионального правительства — глава Минздрава области Максим Забелин.В министерстве также напомнили, что Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно, без выходных, с 8 утра до 14:00. Центр расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, сделать донацию можно в окружных отделениях Центра крови. Полная информация о донорстве в Подмосковье размещена по ссылке.
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Лев Каштанов