В Подмосковье запустили онлайн-консультирование родителей паллиативных детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сервис, работающий в режиме «одного окна», запустили на портале госуслуг Московской области для родителей и других законных представителей детей, находящихся в статусе паллиативных пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
«Через сервис родители смогут задать любой вопрос, касающийся терапии или ухода за неизлечимо больным ребёнком. Для этого нужно на ресурсе «Здоровье. Паллиативная помощь» зайти в раздел «Помощь детям» и нажать на кнопку «Оставить обращение». В течение трёх дней заявитель либо получит ответ на заданный вопрос, либо с ним свяжутся для уточнения информации», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В министерстве также напомнили, что информацию по оказанию паллиативной помощи в Московской области можно получить по телефону координационного центра: +7-498-683-83-83.
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