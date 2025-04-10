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В Подмосковье запустили онлайн-консультирование родителей паллиативных детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Сервис, работающий в режиме «одного окна», запустили на портале госуслуг Московской области для родителей и других законных представителей детей, находящихся в статусе паллиативных пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
«Через сервис родители смогут задать любой вопрос, касающийся терапии или ухода за неизлечимо больным ребёнком. Для этого нужно на ресурсе «Здоровье. Паллиативная помощь» зайти в раздел «Помощь детям» и нажать на кнопку «Оставить обращение». В течение трёх дней заявитель либо получит ответ на заданный вопрос, либо с ним свяжутся для уточнения информации», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В министерстве также напомнили, что информацию по оказанию паллиативной помощи в Московской области можно получить по телефону координационного центра: +7-498-683-83-83.

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В ДК «Головково» окружная администрация встретилась с деревенскими старостами
10 апреля 2025, 15:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

9-ого апреля в Доме культуры «Головково» состоялся очередной выездной приём администрации Наро-Фоминского городского округа. На этот раз встреча прошла в необычном формате — главными участниками стали деревенские старосты, сообщает пресс-служба администрации.
Они представили интересы своих жителей — подготовили вопросы, предложения и озвучили реальные проблемы. Многие из них не ограничились жалобами, а активно предлагали решения и идеи.

Особое внимание участники встречи уделили теме грядущего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, староста деревни Слепушкино обратился к главе округа Роману Шамнэ с просьбой выделить участок под установку памятника местным героям — участникам войны и Героям Советского Союза. Глава поручил оперативно заняться этим вопросом начальнику территориального управления Таширово и руководителю Комитета по управлению имуществом.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Староста из Любаново подняла вопрос благоустройства воинского захоронения. Власти подтвердили: помощь будет оказана.

Поднимались и темы экологии — предложения в этом направлении администрация пообещала рассмотреть с особым вниманием.

Встреча стала живым доказательством того, что сельские старосты — настоящие лидеры своих сообществ: инициативные, неравнодушные, готовые к диалогу и действию.

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#наро-фоминск
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Подмосковный центр крови провёл с начала года около 90 выездных акций
10 апреля 2025, 15:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 90 выездных донорских акций провел Московской областной центр крови с начала 2025 года, участниками этих акций стали свыше 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье для удобства доноров регулярно организуют выездные акции. С начала года их провели уже 89 раз, участие в акциях приняли более 5 тысяч человек, она сдали свыше 2,3 тыс. тонн крови и её компонентов», — рассказал зампред регионального правительства — глава Минздрава области Максим Забелин.
В министерстве также напомнили, что Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно, без выходных, с 8 утра до 14:00. Центр расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, сделать донацию можно в окружных отделениях Центра крови. Полная информация о донорстве в Подмосковье размещена по ссылке.

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В Реутове начали строить тренировочный футбольный центр
10 апреля 2025, 14:51

https://t.me/i_bryntsalov

В Реутове откроют тренировочный футбольный центр Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который посетил центр и познакомился с ходом строительства.
«Строим и проектируем в регионе 12 объектов физической культуры и спорта. Один из них – тренировочный футбольный центр Академии вратарского мастерства. Его возводят в Реутове на улице Новой. Встретился на стройплощадке с именитыми футболистами. Изучили проект вместе с сенатором – представителем правительства Московской области Игорем Тресковым, министром физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абарёновым и главой округа», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Трёхэтажное здание создают по госпрограмме «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Стоимость строительства – около 859 млн рублей.
«Развиваем спортивный кластер наукограда и помогаем первой бюджетной школе вратарей в России готовить будущих звёзд футбола. Здесь будут спортзал, конференц-зал, медицинский блок, СПА-зона и массажный кабинет. На третьем этаже обустроят гостиницу. На стадионе установят современную систему освещения, многоярусные трибуны на тысячу зрителей», – рассказал парламентарий.
По словам Брынцалова, он подписали макет футбольного мяча, выполненный из металла. Сувенир будет храниться в холле центра и напоминать о том, как начиналось его создание.

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#тренировки
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Новый закон будет регулировать развитие креативных индустрий в Подмосковье
10 апреля 2025, 14:48

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли закон о развитии креативных индустрий в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Закон устанавливает правовые нормы того, кто может быть отнесён к субъектам креативных индустрий, а также виды и формы поддержки.
«Вклад креативных индустрий в экономику подчёркивает наш президент. По его поручению на федеральном уровне принят закон о креативных индустриях. Большой спектр полномочий передан регионам. Это позволяет каждой территории делать свои акценты в этой работе, в зависимости от её особенностей», – пояснила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Закон состоит из 16 статей. Так, он определяет правила формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий в Московской области, формирует инфраструктуру поддержки сферы. В неё входят центр креативных индустрий, креативные кластеры и информационные системы.
«Финансовая поддержка субъектов креативных индустрий в Московской области предлагается законом в форме субсидий и грантов, передачи имущества и подготовки кадров. Полномочия вводить меры поддержки будет иметь правительство региона», – пояснила Самединова.
Как отмечали депутаты на заседании, Подмосковье входит в тройку лидеров в России по также доле креативных индустрий в валовом региональном продукте, а также по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий. В регионе зарегистрировано около 22 тыс. компаний.

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#линара самединова
#депутаты
#закон
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В Подмосковье выросло количество поездок на такси
10 апреля 2025, 14:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 48,7 миллионов поездок на такси совершили пассажиры в Московской области в первом квартале текущего года, что на 4,2 млн поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Каждый день в Московской области на линию выезжали свыше 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 млн человек», — уточнили в Минтрансе региона.
Больше всего поездок на такси в период с января по март совершили пассажиры в Красногорске, Домодедове, Одинцове, Люберцах и Химках. Средний чек за поездку составил около 470 рублей.

Всего в Подмосковье зарегистрировано свыше 118 тысяч автомобилей такси и более 32,5 тыс. перевозчиков.

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#подмосковье
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