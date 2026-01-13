Подмосковные хирурги восстановили девочке сухожилие руки после домашней травмы

13 января 2026, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы восстановили девочке сухожилие кисти после бытовой травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В больницу поступила 10-летняя девочка с глубокими прорезами обеих рук, а также повреждением сухожилия лучевого сгибателя кисти. Ребёнок получил травмы во время активных игр с друзьями дома. Бегая, девочка разбила стеклянную дверь шкафа и порезалась осколками.



Родители сразу обратились в травмпункт по месту жительства, где небольшие порезы ушили. Для хирургического лечения глубоких ран юную пациентку перенаправили в МОДКТОБ.

«Мы провели первичную хирургическую обработку ран обеих верхних конечностей, а затем восстановили анатомически верное строение сухожилия лучевого сгибателя кисти», – пояснил заведующий отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.