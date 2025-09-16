Подмосковные хирургии вылечили пациента от поражения мозга после инсульта

16 сентября 2025, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра больницы в Мытищах избавили пациента от многососудистого поражения головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В больницу доставили 75-летнего мужчину, который жаловался на частые головокружения и шум в ушах. До этого он перенёс инсульт. Врачи диагностировали поражение сосудов, обеспечивающих приток артериальной крови к головному мозгу, шее и рукам. Сужение правой внутренней сонной артерии достигало 80%, а в левой наблюдалась закупорка на участке в 10 см.



Многососудистое поражение потребовало проведения операции в несколько этапов. Сперва хирурги удалили из внутренней сонной артерии атеросклеротическую бляшку, мешавшую кровотоку. После восстановления они приступили к самому сложному второму этапу.

«Мы выполнили подключично-сонное шунтирование. Такой метод восстановления кровотока применяют в сложных ситуациях, когда обычные вмешательства для устранения ишемии слишком опасны. Мы создали обходной путь для кровоснабжения головного мозга, полностью заменив перекрытый участок артерии искусственным протезом на протяжении 10 см. Операция прошла успешно, риск повторных инсультов устранён», – рассказал врач-хирург отделения сосудистой хирургии больницы Зафар Касымов.