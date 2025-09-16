В Центре Рошаля спасли девочку с разрывом аорты после ДТП
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь девочки с разрывом аорты после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
12-летнюю школьницу экстренно доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, машина, в которой она ехала с мамой, попала в яму и съехала с трассы. Из-за резкого торможения ребёнок получил перелом левой ноги и разрыв грудной аорты – главного сосуда, несущего кровь.
Началось массивное внутреннее кровотечение, развилось опасное для жизни состояние, при котором кровь скапливается в плевральной полости, сдавливая лёгкое и затрудняя дыхание.
«Мы собрали консилиум и решили срочно проводить стентирование аорты. Через небольшой прокол в бедренной артерии добрались по сосудам до травмированного участка и установили два стент-графта. Они перекрыли место разрыва и восстановили кровоток», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.Одновременно хирурги дренировали плевральную полость, чтобы освободить сдавленное кровью лёгкое. Для борьбы с массивной кровопотерей использовали аппарат, который очищал и возвращал юной пациентке её собственную кровь.
Сейчас девочка переведена из реанимации в отделение кардиохирургии в стабильном состоянии. Ей ещё предстоит операция по реконструкции сломанной левой ноги. Однако как говорят медики, самое сложное уже позади.