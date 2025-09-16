В Центре Рошаля спасли девочку с разрывом аорты после ДТП

16 сентября 2025, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь девочки с разрывом аорты после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





12-летнюю школьницу экстренно доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, машина, в которой она ехала с мамой, попала в яму и съехала с трассы. Из-за резкого торможения ребёнок получил перелом левой ноги и разрыв грудной аорты – главного сосуда, несущего кровь.



Началось массивное внутреннее кровотечение, развилось опасное для жизни состояние, при котором кровь скапливается в плевральной полости, сдавливая лёгкое и затрудняя дыхание.

«Мы собрали консилиум и решили срочно проводить стентирование аорты. Через небольшой прокол в бедренной артерии добрались по сосудам до травмированного участка и установили два стент-графта. Они перекрыли место разрыва и восстановили кровоток», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.