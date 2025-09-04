Подмосковные хоккеисты на траве выиграли медали «Кубка наций» в Казани
Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на международном турнире по хоккею на траве «Кубок наций», проходившем в Казани с 25 по 30 августа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В женском финале победу в серии буллитов одержала сборная России, за которую играли Варвара Зимина, Кристина Куликова, Ксения Санина, Юлия Редькина и Алина Халимова. «Сборная России-2» заняла второе место, в её составе выступали Кристина Быкова, Марина Воронова, Арина Дерябина, Александра Ерошина, Ульяна Коробова, Алёна Ладышкина, Татьяна Лебедева, Ксения Советова и Дарья Уткина. Бронзу завоевала команда из Белоруссии.
Индивидуальные награды также достались подмосковным спортсменкам: Кристина Быкова признана лучшим игроком женского турнира, а Алина Халимова — лучшим полузащитником.
В мужских соревнованиях золото выиграла сборная России, в составе которой выступали Дмитрий Кураев, Сергей Лепешкин и Алексей Самылкин. «Сборная России-2» с подмосковными игроками Петром Агаповым, Львом Разумовским, Константином Седых, Вадимом Смолко и Дмитрием Фишиным завоевала бронзу. Серебро досталось команде Белоруссии.
В турнире приняли участие четыре мужские и пять женских команд из России, Белоруссии и Казахстана.
