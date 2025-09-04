Подмосковные хоккеисты на траве выиграли медали «Кубка наций» в Казани

04 сентября 2025, 09:26

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на международном турнире по хоккею на траве «Кубок наций», проходившем в Казани с 25 по 30 августа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.