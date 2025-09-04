В Подмосковье инспекторы ДПС спасли беременную женщину с кровотечением
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Беременной женщине, находившейся в критическом состоянии, помогли добраться до больницы инспекторы ДПС, дежурившие на Осташковском шоссе в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
За помощью к инспекторам обратился супруг женщины. Он рассказал, что везёт свою жену в больницу. Она на позднем сроке беременности и у неё внезапно началось кровотечение, а из-за плотного трафика ехать быстро не получается.
«Капитан полиции Никита Волнистов и капитан полиции Роман Федулов приняли решение сопроводить машину до роддома. Они включили сирену и мигалку и обеспечили быстрый проезд автомобиля с беременной», — говорится в сообщении.Благодаря действиям полицейских женщина вовремя успела к врачам. Вскоре у неё родился здоровый мальчик.