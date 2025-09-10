Подмосковных школьников пригласили на урок по цифровой грамотности
Минцифры России объявило о проведении урока по цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом пресс-служба ведомства сообщила «Радио 1».
Урок по теме «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки» пройдёт с 15 сентября по 12 октября. Видеоконтент урока и методические материалы для педагогов можно найти на сайте цифровойликбез.рф.
Партнёром проекта выступил Яндекс, эксперты которого подготовили урок, рассчитанный на детей от шести лет, родителей, педагогов и всех желающих.
Дипфейки – это сгенерированные с помощью нейросетей картинки, видеоролики и аудиозаписи, героями которых выступают известные личности. Как правило, такие материалы создаются с развлекательной целью, однако этот приём могут использовать и злоумышленники для распространения фейков.
