В Видном хулиган поджёг чужую машину
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция города Видное Ленинского округа задержала мужчину, который поджёг чужую иномарку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник нашёл бутылку с зажигательной смесью и решил поджечь первую попавшуюся машину.
«Мужчина подошёл к одной из машин, припаркованных у дома на проспекте Ленинского Комсомола, облил капот горючей жидкостью, поджёг его и скрылся», — говорится в сообщении.Полицейские смогли установить личность подозреваемого: выяснилось, что ему 37 лет и у него есть криминальное прошлое. Поджигателя задержали на одной из улиц Видного.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».