Черчесов на сборе «Ахмата» посмотрел воспитанников «Спартака» и «Зенита»

Фото: iStock/Dziurek

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов во время паузы на матчи сборных ознакомился с воспитанниками «Спартака» и «Зенита».



Как сообщает Metaratings.ru, на сборе побывали Даниил Плотников и Никита Постников из «Спартака», а также полузащитник «Зенита-2» Савелий Никифоров. Черчесов оценил возможности молодых футболистов и будет следить за ними, возможно, кого-то пригласят на зимние сборы «Ахмата».

После 16 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ахмат» с 16 очками занимает 12-е место. В следующем туре команда Черчесова встретится с московским «Динамо» 30 ноября в 16:30 по московскому времени.

Иван Мусатов

