В Химках благоустраивают парк имени Толстого
Видео: эфир телеканала «Россия 1»
В Химках завершают благоустройство парка имени Льва Толстого. Работы вышли на финишную прямую, при этом территорию не закрывали, поэтому жители могли наблюдать, как обновляют одно из самых популярных мест отдыха. Об этом рассказал директор Объединённой дирекции парков городского округа Химки.
В парке уже обновили тротуары и набережные, установили современные скамейки и создали новую инфраструктуру для активного отдыха. Теперь здесь есть экотропа, велодорожки, зоны для буккроссинга и павильон для игры в городки. Полностью обустроили детские площадки — их сделали в новом футуристичном стиле с деревянной отделкой.
Прибрежную территорию также преобразили: здесь установили гамаки, качели и оборудовали удобную современную зону отдыха. Обновили и сцену — сейчас здесь новое световое оформление. Все работы планируют завершить в следующем году. Открытие приурочат к 100-летию парка.
