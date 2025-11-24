В Химках благоустраивают парк имени Толстого

24 ноября 2025, 10:36

Видео: эфир телеканала «Россия 1»

В Химках завершают благоустройство парка имени Льва Толстого. Работы вышли на финишную прямую, при этом территорию не закрывали, поэтому жители могли наблюдать, как обновляют одно из самых популярных мест отдыха. Об этом рассказал директор Объединённой дирекции парков городского округа Химки.