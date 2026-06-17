Подмосковные предприниматели внесли предложения в Народную программу ЕР
Свыше 155 тысяч предложений внесли в Народную программу «Единой России» жители Московской области. Часть инициатив касается поддержки предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Представители предприятий предлагали инициативы на встречах с главами округов и членами областного отделения «Единой России».
«В число предложений вошло возобновление программы «Земля за 1 рубль» для размещения импортозамещающего производства и введение мер поддержки для компаний, внедряющих автоматизацию на производстве. Мы вместе с областным Мининвестом проработаем вопрос о возможности введения налоговых льгот для таких организаций», — сказал секретарь областного отделения парти Игорь Брынцалов.Приём предложений для Народной программы продолжается. Жители Подмосковья могут передать свои инициативы через муниципальные приёмные партии, через сайт естьрезультат.рф или по телефону 8-800-200-89-50. Программа определит политику «Единой России» на ближайшие пять лет.