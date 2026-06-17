В Подмосковье рассказали о строительстве тротуаров по нацпроекту

17 июня 2026, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

105 тротуаров общей протяжённостью 68 километров планируется построить в текущем году вдоль региональных дорог в 32 округах Московской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В настоящее время один тротуар из списка уже построен.





«Дорожники завершили работы по созданию тротуара протяжённостью 850 метров в деревне Красные Орлы округа Чехов», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.