Подмосковные каратисты выиграли финал Спартакиады учащихся в Саранске
Сборная Московской области заняла первое общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по каратэ. В активе команды – три золотые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Финал проходил 4-6 июля в столице Мордовии Саранске.
«Победителями соревнований в различных дисциплинах стали Андрей Бабешин из Воскресенска, Вероника Аванесова и Эльшан Бакиров из Клина. В соревнованиях участвовали 90 спортсменов из 31 региона. Сборную Московской области представляли три каратиста. Программа финала включала состязания по ката и кумитэ в разных весовых категориях среди юниоров и юниорок», – рассказали в ведомстве.
По итогам соревнований второе место в общекомандном зачёте заняла Саратовская область, третье – Сахалинская.
Церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся России состоялась 24 июня в Мытищах. Соревнования проходят с июня по сентябрь в 19 субъектах Федерации. Подмосковье принимает финалы по девяти видам спорта.