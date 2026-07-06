Сборная Подмосковья выиграла финал Спартакиады учащихся по кикбоксингу

06 июля 2026, 20:02

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области заняла первое общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу, который завершился в Раменском. У команды – пять медалей: три золотые и две бронзовые, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.