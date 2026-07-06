Сборная Подмосковья выиграла финал Спартакиады учащихся по кикбоксингу
Сборная Московской области заняла первое общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу, который завершился в Раменском. У команды – пять медалей: три золотые и две бронзовые, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Победителями соревнований в фулл-контакте стали Давид Куранов, в лоу-кике – Артём Литвиненко, а в поинтфайтинге – Иван Наливайко. Все они представляют Истру. Бронзовыми призёрами стали ещё один спортсмен из Истры Денис Иванов, а также Егор Поликашин из Красногорска.
В соревнованиях участвовали 98 спортсменов из 35 регионов России. Сборную Московской области представляли девять кикбоксёров. Программа финала включала поединки в дисциплинах лайт-контакт, поинтфайтинг, фулл-контакт, лоу-кик и К-1.
Торжественная церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся состоялась 24 июня в Мытищах. Соревнования проходят с июня по сентябрь в 19 субъектах Федерации.
Подмосковье примет финалы по девяти видам спорта. В Мытищах уже прошли турниры по самбо, греко-римской борьбе, спортивной акробатике и спортивной аэробике.
В Раменском состоялись финальные поединки по кикбоксингу, соревнования по айкидо пройдут 29 и 30 августа.
Также Одинцово 1 и 2 сентября примет турнир по вольной борьбе. А бадминтонисты определят сильнейших 4 и 8 сентября. В Химках с 28 июля по 1 августа состоятся соревнования по бейсболу, а с 3 по 8 августа в Красногорске устроят шахматные турнир.
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