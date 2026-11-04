Подмосковные каратисты взяли серебро и бронзу на международном турнире

04 ноября 2026, 13:16

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на международном турнире «Москва – Вселенная каратэ 2026». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.







Соревнования прошли во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Ксения Белякова из СШОР по единоборствам в Люберцах выступала в весовой категории до 68 кг в дисциплине «кумите». В финальном поединке она уступила более опытной сопернице из Индонезии.



Для спортсменки этот год уже стал успешным: в октябре она взяла золото на международных соревнованиях «Кубок Маршала А.И. Покрышкина» в Новосибирске, а в сентябре стала бронзовым призером чемпионата России в Южно-Сахалинске.



Варишан Бакиров из СШОР «Клин спортивный» занял третье место в дисциплине «ката», победив каратиста из Черногории. В сентябре он также стал серебряным призером чемпионата России в Южно-Сахалинске.



Международный турнир объединил более 400 представителей 47 стран. На протяжении трех дней спортсмены боролись за медали в ката и кумитэ. К участию допускались только атлеты из топ-100 мирового рейтинга.