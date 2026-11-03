В колледже «Подмосковье» провели мероприятия в честь Дня народного единства

03 ноября 2026, 20:23

оригинал Фото: пресс‑служба Минобразования МО

В колледже «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках накануне Дня народного единства состоялись мероприятия, знакомящие с многообразием народов и традиций России. Об этом рассказали в пресс‑службе Министерства образования Московской области.





Для студентов провели интеллектуальные квизы «Символы России», викторину «Мой народ, мой регион в большой семье России».

«Были также открыты диалоговые площадки «Сильная нация – единая страна: наш выбор сегодня», прошли круглые столы «Экономика как опора единства страны». Участникам предложили разнообразные задания, проверяющие знания по истории, культуре и географии России», – рассказали в ведомстве.