Подмосковные каратисты завоевали 13 медалей на чемпионате России
Пять золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате России по каратэ. Такой результат обеспечил областной сборной первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись по итогам соревнований в дисциплине «ката» поднялись Елена Новичихина среди женщин, Варишан Бакиров среди мужчин и Вероника Калинина в дисциплине «ПОДА-ката» среди женщин. И два золота подмосковные спортсмены взяли в командных соревнованиях.
«В «ката-группа-женщины» выступали Дарья Тулякова, Полина Котлярова, Мария Зотова и Кира Бумагина. А в «ката-группа-мужчины» — Константин Сутягин, Михаил Зотов, Эмиль Сковородников и Мехман Рзаев», — говорится в сообщении.Серебряные награды завоевали в индивидуальных соревнованиях Мария Зотова и Павел Анучин, в групповом — Диляра Садреева Елена Новичихина, Елена Ткачёва и Александра Пономарёва.
Бронзовые медали получили Полина Ревенку, Екатерина Загорская, Вера Епифанова и Константин Сутягин и группа, в которой выступали Егор Мельников, Максим Журавлев, Валерий Белых и Павел Анучин.