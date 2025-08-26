Подмосковные каратисты завоевали 13 медалей на чемпионате России

26 августа 2025, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате России по каратэ. Такой результат обеспечил областной сборной первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялись по итогам соревнований в дисциплине «ката» поднялись Елена Новичихина среди женщин, Варишан Бакиров среди мужчин и Вероника Калинина в дисциплине «ПОДА-ката» среди женщин. И два золота подмосковные спортсмены взяли в командных соревнованиях.





«В «ката-группа-женщины» выступали Дарья Тулякова, Полина Котлярова, Мария Зотова и Кира Бумагина. А в «ката-группа-мужчины» — Константин Сутягин, Михаил Зотов, Эмиль Сковородников и Мехман Рзаев», — говорится в сообщении.