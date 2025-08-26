Экс-игрок ЦСКА отметил, что Челестини досталась сильная команда с перспективной молодёжью
Галямин считает, что Челестини получил в ЦСКА крепкую основу для работы
Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о старте «армейцев» в новом сезоне Российской Премьер-лиги 2025/26.
По его словам, в составе клуба собрана талантливая и амбициозная молодёжь, которая по уровню ничем не уступает опытным игрокам. Он подчеркнул, что в условиях, когда пригласить легионеров стало значительно сложнее, вклад клубной академии приобрёл особую ценность.
Комментируя работу главного тренера команды, Галямин отметил, что у Фабио Челестини не так много вариантов для манёвра — состав ограничен 13–14 футболистами примерно одинакового уровня. Как поведёт себя команда в условиях повышенной конкуренции и плотного календаря — пока неясно.
«Оценивать вклад Челестини пока рано, но очевидно, что он работает с уже хорошо укомплектованной командой. В этом смысле ему досталось достойное наследство», — добавил Галямин в беседе с Metaratings.ru.Напомним, Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и после шести туров Премьер-лиги занимает второе место с 14 очками.