Экс-игрок ЦСКА отметил, что Челестини досталась сильная команда с перспективной молодёжью

26 августа 2025, 15:31

Галямин считает, что Челестини получил в ЦСКА крепкую основу для работы

Фабио Челестини (Фото: Instagram* / @f.celestini)

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о старте «армейцев» в новом сезоне Российской Премьер-лиги 2025/26.





По его словам, в составе клуба собрана талантливая и амбициозная молодёжь, которая по уровню ничем не уступает опытным игрокам. Он подчеркнул, что в условиях, когда пригласить легионеров стало значительно сложнее, вклад клубной академии приобрёл особую ценность.



Комментируя работу главного тренера команды, Галямин отметил, что у Фабио Челестини не так много вариантов для манёвра — состав ограничен 13–14 футболистами примерно одинакового уровня. Как поведёт себя команда в условиях повышенной конкуренции и плотного календаря — пока неясно.





«Оценивать вклад Челестини пока рано, но очевидно, что он работает с уже хорошо укомплектованной командой. В этом смысле ему досталось достойное наследство», — добавил Галямин в беседе с Metaratings.ru.