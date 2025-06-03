Подмосковные каратисты завоевали 9 медалей в финале летней Спартакиады молодёжи
Три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале четвёртой летней Спартакиады молодёжи России по каратэ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали завоевали люберецкая спортсменка Ксения Белякова, выступавшая в весовой категории 68 кг, Юлия Царева из Электростали в весовой категории 61 кг, а также Варишан Бакиров из Клина в дисциплине «ката», — говорится в сообщении.Второе место заняли клинчанка Елена Новочихина в дисциплине «ката» и Дарья Пугачева из Наро-Фоминска в весовой категории 50 килограммов.
А на третью ступень пьедестала почёта поднялись представители Люберец Полина Лаврова (весовая категория 55 кг), Егор Маркин (весовая категория до 60 кг), и Михаил Менкеев (весовая категория 84 кг), а также Тимофей Берёзкин из Наро-Фоминска в весе 75 кг.
Такой результат позволил сборной Подмосковья занять первое место в общекомандном зачёте турнира.