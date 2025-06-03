Подмосковные каратисты завоевали 9 медалей в финале летней Спартакиады молодёжи

03 июня 2025, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале четвёртой летней Спартакиады молодёжи России по каратэ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«Золотые медали завоевали люберецкая спортсменка Ксения Белякова, выступавшая в весовой категории 68 кг, Юлия Царева из Электростали в весовой категории 61 кг, а также Варишан Бакиров из Клина в дисциплине «ката», — говорится в сообщении.