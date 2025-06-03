Панков высказался о сборной России
Панков заявил, что сборная России готова выигрывать главные мировые турниры
Волейболист Павел Панков заявил в беседе с Metaratings.ru, что российская сборная готова к победам в главных мировых турнирах.
«С Сербией была первая игра за долгое время, были рады показать свой уровень и победить. Мы собираемся каждый год, нарабатываем связи и ждём, когда нас допустят до официальных турниров. Сборная России готова бороться и выигрывать главные турниры, которые проводятся в мире», — прокомментировал собеседник.
Матч со сборной Сербии проходил в минувшее воскресенье, 1 июня. Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:1.
Сборную России отстранили от международных соревнований на фоне событий февраля 2022 года. Эксперты отмечали, что команда готова выступать на международной арене.