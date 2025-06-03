«Факел», «Оренбург» и «Пари НН» исключены из РПЛ решением общего собрания
На общем собрании Российской Премьер-Лиги (РПЛ) было принято решение об исключении «Факела», «Оренбурга» и «Пари НН». Об этом информирует «РБ Спорт».
«Факел», «Оренбург», «Пари НН» покинули лигу по спортивному принципу. Уточняется, что из лиги также исключен клуб «Химки», поскольку он не получил лицензию РФС1, необходимую для участия в следующем сезоне чемпионата России.
В РПЛ приняты «Балтика», «Торпедо» и «Сочи». Они обеспечили себе повышение по спортивному принципу.
Ранее бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев прокомментировал победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге — первую в истории футбольного клуба. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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