Вагнер Лав раскрыл имя лучшего игрока РПЛ
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав выделил лучшего игрока Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на данный момент. По мнению бразильского форварда, это голкипер армейцев Игорь Акинфеев. Вагнер Лав отметил, что в РПЛ много талантливых футболистов, однако именно Акинфеев заслуживает звания лучшего.
Вагнер Лав, сам являющийся легендой ЦСКА, провел в чемпионате России 169 матчей, забив 85 мячей и сделав 38 результативных передач. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, четыре раза — Суперкубок и один раз — Кубок УЕФА. Его мнение о лучших игроках имеет вес.
В беседе с корреспондентом «РБ Спорт», в прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Акинфеева он занял третье место в РПЛ и стал обладателем Кубка России, обыграв «Ростов». Сам голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, в 14 из которых оставил свои ворота «сухими».
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