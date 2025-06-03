Вагнер Лав раскрыл имя лучшего игрока РПЛ

03 июня 2025, 16:08

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав назвал Акинфеева лучшим игроком РПЛ

Фото: Istock/Dziurek

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав выделил лучшего игрока Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на данный момент. По мнению бразильского форварда, это голкипер армейцев Игорь Акинфеев. Вагнер Лав отметил, что в РПЛ много талантливых футболистов, однако именно Акинфеев заслуживает звания лучшего.