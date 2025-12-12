Подмосковные каратисты завоевали на первенстве России 27 медалей

12 декабря 2025, 18:46

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

13 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области медалей на первенстве России по карате среди юношей и девушек 12-13, 14-15 и 14-17 лет, а также юниоров и юниорок 16-17 и 18-20 лет.





Первенство проходило в Нижнем Новгороде, в соревнованиях приняли участие более двух тысяч спортсменов из 70 российских регионов.





«Золотые награды турнира в разных возрастных и весовых категориях в дисциплине «ката» завоевали Артём Григорьев, Маргарита Бурлакова, Александр Миронов, Вероника Аванесова, Эльшан Бакиров, Павел Анучин, Елена Новичихина. Кроме того, несколько медалей высшей категории представители Подмосковья завоевали в дисциплине «ката-группы», — говорится в сообщении.