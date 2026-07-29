Молодые парламентарии Подмосковья станут наблюдателями на выборах
Депутаты Молодёжного парламента Московской области примут активное участие в проведении голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму этой осенью. Сейчас ребята проходят обучение на площадке Мастерской управления «Сенеж» в рамках смены «Правда» XII всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Молодые парламентарии готовятся стать наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий. В рамках смены они смогли пообщаться с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой и пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.
«Участие молодых парламентариев Московской области в мероприятиях такого уровня — это возможность провести прямой диалог с ведущими экспертами страны и применить лучшие практики в своей работе на территориях округов», — сказала председатель молодёжного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова.В настоящее время в Московской области действует Молодёжный парламент сформированного в 2025 году созыва, в который вошли 54 человека. Кроме того, молодёжные парламенты сформировали в 49 округах, в их работе участвуют 725 человек.
Выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов назначены на 20 сентября. Голосование будет проводиться три дня — с 18 по 20 число.