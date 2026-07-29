Молодые парламентарии Подмосковья станут наблюдателями на выборах

29 июля 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Молодёжного парламента Московской области примут активное участие в проведении голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму этой осенью. Сейчас ребята проходят обучение на площадке Мастерской управления «Сенеж» в рамках смены «Правда» XII всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Молодые парламентарии готовятся стать наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий. В рамках смены они смогли пообщаться с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой и пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.





«Участие молодых парламентариев Московской области в мероприятиях такого уровня — это возможность провести прямой диалог с ведущими экспертами страны и применить лучшие практики в своей работе на территориях округов», — сказала председатель молодёжного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова.