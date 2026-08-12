Подмосковные кардиологи предупредили об опасных последствиях простуд у детей

12 августа 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сердце ребёнка часто страдает от осложнений после вирусных и бактериальных инфекций. Об этом напомнила родителям врач-кардиолог НИКИ детства Наталья Гусева.





Перенесённый на ногах грипп, тяжёлая респираторная инфекция, стрептококковая ангина или простуда могут запустить миокардит или эндокардит – опасный воспалительный процесс в тканях сердца.



Вирусы, бактерии и токсины при сбое иммунитета начинают повреждать сердечную мышцу, приводя к воспалению, снижению сократительной способности и нарушению работы клапанного аппарата. Инфекционные поражения сердца развиваются через две-три недели после кажущегося выздоровления ребёнка.

«Главная ошибка многих родителей – спешка и несоблюдение постельного режима во время болезни ребёнка. Когда малыш подхватывает вирус или ангину, его организм работает на пределе. Попытки отправить недолеченного ребёнка в школу или в спортивную секцию сразу после спада температуры создают колоссальную нагрузку на миокард. Если ребёнок перенес тяжёлую инфекцию или стрептококковую ангину, ему нужно не менее двух недель спокойного восстановления без интенсивных физических нагрузок. Обязательно нужно сдать анализы крови и мочи, сделать ЭКГ», – пояснила Гусева.