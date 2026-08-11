На юге Подмосковья проверили качество воздуха

11 августа 2026, 18:56

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Качество атмосферного воздуха проверили в округах Серпухов и Коломна специалисты Мособлэкомониторинга. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Исследования провели по просьбе местных жителей рядом с предприятиями по производству стройматериалов и пластиковой упаковки.





«В округе Коломна пробы взяли в городе Озёры, а в округе Серпухов — в деревне Ивановское. Воздух проверили на содержание 32 отравляющих веществ. В результате никаких превышений норм не выявили», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.