Подмосковные кардиологи спасли девочку с опасным нарушением сердечного ритма

21 июля 2025, 17:21

оригинал Фото: iStock / Dmitry SHISHKIN

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли жизнь девочки с опасным нарушением ритма сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В отделение кардиологии НИКИ детства поступила четырёхлетняя малышка, которая, находясь дома, неожиданно потерял сознание. Бабушка вызвала скорую помощь, и ребёнка доставили в больницу.



По данным ЭКГ у девочки диагностировали нарушение сердечного ритма – желудочковую экстрасистолию, эпизоды полиморфной желудочковой тахикардии во время бодрствования.

«При этом инструментальные и лабораторные исследования не выявили других серьёзных патологий. Мы заподозрили редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением работы ионных каналов сердца – катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию. Оно опасно обмороками и высоким риском летального исхода», – сказала врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Алексеева.