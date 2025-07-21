Подмосковные кардиологи спасли девочку с опасным нарушением сердечного ритма
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли жизнь девочки с опасным нарушением ритма сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В отделение кардиологии НИКИ детства поступила четырёхлетняя малышка, которая, находясь дома, неожиданно потерял сознание. Бабушка вызвала скорую помощь, и ребёнка доставили в больницу.
По данным ЭКГ у девочки диагностировали нарушение сердечного ритма – желудочковую экстрасистолию, эпизоды полиморфной желудочковой тахикардии во время бодрствования.
«При этом инструментальные и лабораторные исследования не выявили других серьёзных патологий. Мы заподозрили редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением работы ионных каналов сердца – катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию. Оно опасно обмороками и высоким риском летального исхода», – сказала врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Алексеева.Девочке назначили лечение бета-блокатором – препаратом для стабилизации сердечного ритма. Благодаря лечению её состояние улучшилось. По результатам контрольного мониторирования ЭКГ опасных нарушений ритма зафиксировано не было.