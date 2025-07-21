2,9 тыс. жителей Подмосковья с начала лета проверили здоровье в парках

21 июля 2025, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Здоровье в парках Московской области с начала лета уже проверили более 2,9 тыс. человек. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.







«Летом каждые выходные бригады наших врачей работают в подмосковных парках. В минувшие выходные возможностью проверить свое здоровье на свежем воздухе воспользовались 503 человека, а всего с начала лета – более 2,9 тыс. жителей региона», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.