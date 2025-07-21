2,9 тыс. жителей Подмосковья с начала лета проверили здоровье в парках
Здоровье в парках Московской области с начала лета уже проверили более 2,9 тыс. человек. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Летом каждые выходные бригады наших врачей работают в подмосковных парках. В минувшие выходные возможностью проверить свое здоровье на свежем воздухе воспользовались 503 человека, а всего с начала лета – более 2,9 тыс. жителей региона», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В минувшие выходные все желающие старше 18 лет могли пройти стать участниками акции «Проверь здоровье в парке». Врачи работали в 35 городских округах.
На месте можно было измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли на углублённую диагностику в поликлинику.
Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».