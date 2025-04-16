Подмосковные карусели посетили свыше 11 тыс. человек за прошедшую неделю

За последнюю неделю губернаторские карусели «Сказка» посетили более 11,16 тысячи посетителей. Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской инициативы и выделяются оригинальным дизайном, над которым трудился дизайнер Денис Симачев, сообщает Министерство благоустройства Московской области.