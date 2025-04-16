Подмосковные карусели посетили свыше 11 тыс. человек за прошедшую неделю

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За последнюю неделю губернаторские карусели «Сказка» посетили более 11,16 тысячи посетителей. Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской инициативы и выделяются оригинальным дизайном, над которым трудился дизайнер Денис Симачев, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Карусели созданы для досуга жителей и гостей Подмосковья: они оснащены аудиосистемой и иллюминацией.
Лидером по числу гостей за прошедшую неделю стала карусель в Одинцово, расположенная на Центральной площади. Её выбрали для прогулок и развлечений 2,1 тысячи человек.
На втором месте — карусель в Коломне. Карусель, установленная на Житной площади. Она привлекла 2 тысячи посетителей. Благодаря художественному оформлению и разнообразию развлечений она пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов.
Третью строчку по посещаемости занял аттракцион в Ногинске. За неделю он собрал 1,5 тысячи гостей. Он находится в Центральном парке и был основан в 1875 году. Эта карусель окружена множеством развлечений: от батутов и детских площадок до киносеансов и театральных постановок под открытым небом.
Всего в Подмосковье установлено восемь подобных каруселей в разных округах. С момента своего появления в 2018 году они стали неотъемлемой частью культурной жизни региона.
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Лидером по числу гостей за прошедшую неделю стала карусель в Одинцово, расположенная на Центральной площади. Её выбрали для прогулок и развлечений 2,1 тысячи человек.
На втором месте — карусель в Коломне. Карусель, установленная на Житной площади. Она привлекла 2 тысячи посетителей. Благодаря художественному оформлению и разнообразию развлечений она пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов.
Третью строчку по посещаемости занял аттракцион в Ногинске. За неделю он собрал 1,5 тысячи гостей. Он находится в Центральном парке и был основан в 1875 году. Эта карусель окружена множеством развлечений: от батутов и детских площадок до киносеансов и театральных постановок под открытым небом.
Всего в Подмосковье установлено восемь подобных каруселей в разных округах. С момента своего появления в 2018 году они стали неотъемлемой частью культурной жизни региона.
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Дайана Хусинова