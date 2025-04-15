Свыше 190 тыс. жителей Московской области получают единое пособие

Фото: пресс-служба Минсоциразвития МО
Единое пособие уже получают свыше 190 тысяч жителей Подмосковья. Такой статистикой поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Такое пособие представляет собой ежемесячные выплаты господдержки семьям с детьми по всей территории России. Оформить единое пособие могут беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет.
С прошлого года единое пособие на детей назначается по месту фактического проживания или временной регистрации. При этом документы, подтверждающие место жительства, предоставлять не требуется.
Выплаты единого пособия осуществляет Социальный фонд России. Узнать больше о едином пособии можно через социального бота-помощника в Телеграме «Соцуслуги Подмосковья».
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«В Подмосковье более 1,2 млн. семей, воспитывающих детей. 115 тыс. из них являются многодетными. Одна из самых востребованных мер поддержки для беременных женщин и семей с детьми - единое пособие, которое получают более 190 тыс. жителей области», — отметила Болатаева.Как пояснили в пресс-службе Минсоциразвития Подмосковья, сумма выплаты зависит от нуждаемости семьи и колеблется от 50 до 100% прожиточного минимума. Обычно размер выплат составляет от 9 до 21 тыс. рублей.
С прошлого года единое пособие на детей назначается по месту фактического проживания или временной регистрации. При этом документы, подтверждающие место жительства, предоставлять не требуется.
Выплаты единого пособия осуществляет Социальный фонд России. Узнать больше о едином пособии можно через социального бота-помощника в Телеграме «Соцуслуги Подмосковья».
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Лора Луганская