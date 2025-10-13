Тысячи болельщиков собрал в Химках прощальный матч Глушакова

13 октября 2025, 10:00

оригинал Фото: сайт fckhimki.com

На «Арене Химки» состоялся прощальный матч Дениса Глушакова. Он завершился со счётом 1:0 в пользу «Локомотива», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





На трибунах собрались тысячи болельщиков, чтобы проводить полузащитника. После матча Глушаков обратился ко всем, кто был частью его пути.

«Дорогие болельщики, я вас всех очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо, что вы есть! Вы стимулировали весь мой карьерный путь. Спасибо вам большое и низкий поклон. Но самое главное я хочу сказать маме. Спасибо, мамуля, я тебя очень люблю. Ещё спасибо большое моей семье, детям, моей супруге за любовь, за радость дома. Это меня стимулирует. Спасибо всем футболистам за эти годы, что мы росли, играли и конкурировали», — отметил футболист.