Тысячи болельщиков собрал в Химках прощальный матч Глушакова
На «Арене Химки» состоялся прощальный матч Дениса Глушакова. Он завершился со счётом 1:0 в пользу «Локомотива», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На трибунах собрались тысячи болельщиков, чтобы проводить полузащитника. После матча Глушаков обратился ко всем, кто был частью его пути.
«Дорогие болельщики, я вас всех очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо, что вы есть! Вы стимулировали весь мой карьерный путь. Спасибо вам большое и низкий поклон. Но самое главное я хочу сказать маме. Спасибо, мамуля, я тебя очень люблю. Ещё спасибо большое моей семье, детям, моей супруге за любовь, за радость дома. Это меня стимулирует. Спасибо всем футболистам за эти годы, что мы росли, играли и конкурировали», — отметил футболист.На поле сошлись ветераны клубов «Локомотив» и «Спартак», за которые футболист выступал в разные годы.
Глушаков – российский полузащитник, чемпион страны 2017 года в составе «Спартака». Участник чемпионата мира 2014, а также чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.
Играл во многих клубах, в том числе в подмосковных «Химках».