Подмосковные кикбоксёры завоевали 12 медалей на турнирах ЦФО

02 апреля 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь золотых, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в дисциплинах «поинтфайтинг», «лайт-контакт» и «лоу-кик».





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсмены Маргарита Пучкова и София Батулова (весовая категория до 55 килограммов), Никита Морозов (весовая категория до 69 кг), Полина Низовкина (весовая категория до 60 кг), Тимофей Поветкин (весовая категория до 57 кг), Елизавета Пикалова (весовая категория до 50 кг), Александра Смирнова (весовая категория до 56 кг) и Иван Наливайко (весовая категория до 57 кг)», — говорится в сообщении.