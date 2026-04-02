Бывший защитник «Локомотива» спрогнозировал будущий матч клуба со «Спартаком»

02 апреля 2026, 16:47

Футболист Бурлак: матч «Спартак» — «Локомотив» будет интересным

Бывший футболист московского «Локомотива» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «железнодорожники» на выезде встретятся со «Спартаком».





По мнению эксперта в беседе с Metaratings.ru, соперники имеют равные шансы на успех. На текущий момент «Локомотив» после 22 туров занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Спартак» с 38 баллами располагается на шестом месте.





«Красно-белые» захотят показать себя при новом тренере. Матч будет интересным», — прокомментировап Бурлак.