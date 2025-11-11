Подмосковные студенты передали маскировочные сети для сотрудников МВД в ЛНР

11 ноября 2025, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Преподаватели и курсанты Центра спецподготовки «Энергия» передали маскировочные сети сводному отряду ГУ МВД России по Московской области в Луганской Народной Республике. Все необходимые материалы и сами сети лично отдали сотрудникам полиции и командиру отряда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





Маскировочные сети почти месяц плели курсанты специальности «Правоохранительная деятельность» под руководством волонтеров «Обуховского тыла». Вместе с коробками окопных свечей их передавали волонтёрам для дальнейшей отправки «за ленту».

​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В честь праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел РФ — преподаватели Александр и Ольга Лебедевы лично отправились в ЛНР, чтобы поздравить полицейских и передать им всё необходимое.





«В эти дни, когда от каждого из нас зависит так много, студенты и преподаватели Подмосковного колледжа «Энергия» не остаются в стороне. Мы единой командой собираем самое необходимое для наших бойцов в преддверии зимнего периода, а также передаем вкусные подарки. Год защитника Отечества объединил всех нас, чтобы не просто помогать и поддерживать бойцов на передовой, но и доказать всему миру, что вместе мы — сила», — сказал директор колледжа Константин Подоляк.