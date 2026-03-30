В Подмосковье выплату на третьего ребёнка получили более 540 молодых семей
544 молодые семьи из Московской области получили с начала текущего года единовременную выплату на третьего или последующего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что эта мера поддержки очень востребована.
«Выплату могут получить родители моложе 35 лет. В минувшем году этой мерой поддержки воспользовались почти три тысячи семей, а в этом году — уже 544», — сказал Брынцалов.В Мособлдуме уточнили, что эти деньги могут получить граждане России в возрасте до 35 лет включительно, состоящие в зарегистрированном браке, или молодой родитель-одиночка. Ещё одно обязательное условие — регистрация хотя бы одного из родителей на территории Подмосковья.