В Чехове провели учения по ликвидации последствий массового ДТП

30 марта 2026, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Межведомственные учения по ликвидации последствий массового ДТП провели на территории автобусного парка в округе Чехов в пятницу, 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Участие в тренировке приняли спасатели, пожарные и медики скорой помощи, а также студенты областного медицинского колледжа — они изображали пострадавших.





«На учениях мы отрабатываем полный круг действий: от момента происшествия и вызова экстренных служб до медицинской эвакуации и оказания помощи в стационарах», — рассказала руководительница пресс-службы Московской областной станции скорой медицинской помощи Полина Козлова.