В Чехове провели учения по ликвидации последствий массового ДТП
Межведомственные учения по ликвидации последствий массового ДТП провели на территории автобусного парка в округе Чехов в пятницу, 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Участие в тренировке приняли спасатели, пожарные и медики скорой помощи, а также студенты областного медицинского колледжа — они изображали пострадавших.
«На учениях мы отрабатываем полный круг действий: от момента происшествия и вызова экстренных служб до медицинской эвакуации и оказания помощи в стационарах», — рассказала руководительница пресс-службы Московской областной станции скорой медицинской помощи Полина Козлова.По легенде, пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с легковой машиной. В автобусе пострадали семь человек, а в легковой машине — водитель, которого зажало в салоне смятыми конструкциями. Участники тренировки должны были потушить возникший пожар, отключить аккумуляторы на автомобилях, помочь пострадавшим на месте и увезти их в больницу. В результате все справились со своими задачами.