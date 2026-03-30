В пяти МФЦ Московской области проведут консультации по похоронным услугам

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут на этой неделе сотрудники Центра мемориальных услуг в пяти подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





30 марта, в понедельник, консультации проводятся в МФЦ Черноголовки по адресу: Институтский проспект, дом №10. 31 марта жителей будут консультировать в Шаховской (улица 1-я Советская, дом №26А), 1 апреля — во Власихе (улица Маршала Жукова, дом №10), 2 апреля — в Бронницах (Кожурновская улица, дом №73) и 3 апреля — в Лосино-Петровском (улица Горького, дом №24А).





«Чаще всего люди спрашивают, как правильно оформить удостоверение о захоронении, получить право на семейное захоронение и разрешение на установку надгробий», — говорится в сообщении.