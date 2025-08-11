Подмосковные команды выиграли Спартакиаду молодёжи России по хоккею на траве
Сборные юниоров и юниорок Московской области по хоккею на траве победили в командном зачёте Спартакиады молодёжи России. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта региона.
«Подмосковная команда юниорок не потерпела ни одного поражения, обыграв сборные Свердловской и Ростовской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана. Также по итогам турнира хоккеистки из Московской области удостоились индивидуальных наград. Ульяна Коробова стала лучшим защитником, Юлия Редькина – лучшим игроком Спартакиады», – рассказали в ведомстве.Команда юниоров Подмосковья также стала лучшей. На групповом этапе представители Московской области были сильнее соперников из Алтайского и Краснодарского краёв, Татарстана и Свердловской области. В плей-офф подмосковные юниоры справились с москвичами. Принципиальное противостояние с командой Санкт-Петербурга закончилось победой Московской области со счетом 5:4 по буллитам.
Лучшим нападающим турнира был признан Павел Березнов, а Пётр Агапов – лучшим защитником. По итогам соревнований по хоккею на траве обе подмосковные команды стали лучшими в медальном зачёте.
Финальный этап Спартакиады молодёжи по хоккею на траве проходил в Казани. В соревнованиях юниорок участвовали 119 спортсменок, в юниорских состязаниях – 153 атлета.
Как отметили в министерстве, по результатам 46 из 66 зачётных дисциплин Спартакиады молодёжи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачёте среди регионов страны.