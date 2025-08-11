Подмосковные команды выиграли Спартакиаду молодёжи России по хоккею на траве

11 августа 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборные юниоров и юниорок Московской области по хоккею на траве победили в командном зачёте Спартакиады молодёжи России. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта региона.







«Подмосковная команда юниорок не потерпела ни одного поражения, обыграв сборные Свердловской и Ростовской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана. Также по итогам турнира хоккеистки из Московской области удостоились индивидуальных наград. Ульяна Коробова стала лучшим защитником, Юлия Редькина – лучшим игроком Спартакиады», – рассказали в ведомстве.