В Подольске определились победители 6-го тура турнира «Короли дворовых площадок»
На стадионе спортивного клуба «Подолье» в посёлке Ерино прошёл шестой тур турнира «Короли дворовых площадок» среди юных футболистов в категориях 17 и 20 лет. Победителями стали команды «База 8» и Realistic, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В категории U17 за звание боролись команды «База 8», «Аква», «Патапим» и «Быть Добру». После серии напряжённых матчей победителем оказалась «База 8». В категории U20 соревновались Realistic, «Аква» и «База 8» в формате чемпионата в два круга. Первое место заняла команда Realistic, представляющая Подольск – Красную горку, второе – «База 8», третье – «Аква», – рассказали в пресс-службе.Победителей наградили кубками.
Соревнования предусматривают девять турниров. Следующий состоится 16 августа на стадионе школы №21. Затем турниры планируются на 23 и 30 августа.