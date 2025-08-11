В Подольске определились победители 6-го тура турнира «Короли дворовых площадок»

11 августа 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

На стадионе спортивного клуба «Подолье» в посёлке Ерино прошёл шестой тур турнира «Короли дворовых площадок» среди юных футболистов в категориях 17 и 20 лет. Победителями стали команды «База 8» и Realistic, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«В категории U17 за звание боролись команды «База 8», «Аква», «Патапим» и «Быть Добру». После серии напряжённых матчей победителем оказалась «База 8». В категории U20 соревновались Realistic, «Аква» и «База 8» в формате чемпионата в два круга. Первое место заняла команда Realistic, представляющая Подольск – Красную горку, второе – «База 8», третье – «Аква», – рассказали в пресс-службе.